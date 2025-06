Finanzmarkt-Update Juni 2025

...angesichts der signalisierten zahlreichen bilateralen Verhandlungslösungen nun deutlich entspannt. Ungeachtet dessen ist jedoch weiterhin davon auszugehen, dass der „Zoll-Dealmaker“ Trump einen notwendigen Politikwechsel von historischer Dimension vollzieht, dem die strategische Überlegung zugrunde liegt, dass die jahrzehntelang verfolgte Zwillingsdefizitpolitik nun an einem Punkt angekommen ist, der die US-Währungsstabilität immer akuter gefährdet (Triffin-Dilemma). Da die sich nun abzeichnenden einschneidenden Zoll-Maßnahmen sowohl das US-Wirtschaftswachstum belasten als auch die Teuerungsraten wieder nach oben treiben werden, scheint nun ein Abdriften der mit 102,2-Billionen-USD verschuldeten Nation in die Stagflation vorgezeichnet.

Obwohl der Goldpreis im Mai etwas von seinen Höchstständen zurückkam, so ist dessen Stabilität nach dem vorangegangenen kräftigen Anstieg dennoch mehr als nur bemerkenswert. Da sich zudem auch noch Silber und besonders Platin gut behaupten konnten, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass große Investoren schon dazu übergehen, ihre Investitionen mit Blick auf die stagflationären 1970-er-Jahren auszurichten, als Gold und Rohstoffe die beste Performance verzeichneten, während mit Aktien und Anleihen über ein Jahrzehnt lang keine realen Renditen zu erzielen waren. Interessant bleibt in diesem Zusammenhang der Goldminensektor, der trotz kräftig sprudelnder Gewinne, anziehender Dividendenzahlungen und niedriger Bewertungen weiterhin von den Investoren eher vernachlässigt wird. Anscheinend glaubt die große Mehrheit der Investoren nicht an die Nachhaltigkeit der Goldpreisbewegung, was wiederum neben dem immer noch geringen Medieninteresse auch aus antizyklischer Sicht ein starkes Indiz dafür ist, dass wir immer noch erst am Anfang eines insbesondere von der De-Dollarisierung getragenen langfristigen Aufwärtstrends bei Gold stehen. Wir können uns durchaus vorstellen, dass sich die in den 1970-er-Jahren gesehenen Vervielfachungen des Goldpreises in den kommenden Jahren wiederholen könnten.

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 01. Juni 2025