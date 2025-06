Formycon - Aktie geht steil - 05.06.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Formycon einen Gewinn von +4,58 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um +17,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Formycon auf -49,10 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Formycon Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,12 % 1 Monat +14,74 % 3 Monate +4,58 % 1 Jahr -43,14 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 494,60 Mio.EUR wert.

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fortgesetzt. Der Dax stieg mit 24.399 Punkten so hoch wie noch nie und legte gegen Mittag noch um 0,31 Prozent auf …

Die Formycon-Aktie bastelt dieser Tage eifrig an ihrem Comeback. Nachdem das Papier des deutschen Biotech-Unternehmens bereits in den vergangenen fünf Tagen um +15% zulegte, geht es am Donnerstagmorgen um weitere +5% nach oben. Was steckt hinter der Mini-Rallye der Formycon-Aktie und ist sie einen Kauf wert? Eine neue Zulassung Auslöser des Kursgewinns ist die Nachricht, […] The post Formycon-Aktie: Was für ein Comeback! first appeared on sharedeals.de.

Das Biotech-Unternehmen Formycon kann einen weiteren Zulassungserfolg verbuchen. Die Bayern dürfen in Brasilien künftig ihr Biosimilar Ranivisio für das Augenmedikament Lucentis vermarkten. Die brasilianische Zulassungsbehörde habe dem …

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.