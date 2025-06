Fury kündigt die Einreichung und den Versand des Management-Informationsrundschreibens in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung der Aktionäre an

- Der Verwaltungsrat von Fury empfiehlt den Aktionären, für die vorgeschlagenen Kandidaten bzw. Direktoren und für die Wiederbestellung des Rechnungsprüfers zu stimmen.

- Wenn Sie Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Laurel Hill Advisory Group unter der Telefonnummer 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-304-0211 (außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com.

TORONTO, Kanada - 5. Juni 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strate ... - ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass sein Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") in Zusammenhang mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung (die "Versammlung") der Aktionäre (die "Aktionäre") des Unternehmens nun unter dem Profil von FURY auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website von Fury hier https://furygoldmines.com/investors/agm-materials/ verfügbar ist. Darüber hinaus wurde der Versand des Rundschreibens und der zugehörigen Materialien für die Versammlung an die Aktionäre abgeschlossen.

Details zum Treffen

Die Versammlung findet am Donnerstag, den 26. Juni 2025, um 11:00 Uhr (Torontoer Zeit) in einem rein virtuellen Format statt.

Die Versammlungsunterlagen werden an die Aktionäre verschickt und enthalten Informationen über die Wahl der Direktoren und die Ernennung der Wirtschaftsprüfer, detaillierte Anweisungen zur Stimmabgabe für die Aktien und zur Online-Teilnahme an der Versammlung. Das Unternehmen empfiehlt den Aktionären, die Versammlungsunterlagen vor der Stimmabgabe für ihre Aktien zu lesen.

Der Verwaltungsrat von Fury empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR ALLE Beschlüsse zu stimmen.

Canada Post Arbeitsunterbrechung

Im Falle eines Streiks der kanadischen Post können die traditionellen Postdienste für die Verteilung von Vollmachtsunterlagen unterbrochen werden. Die Vollmachtsunterlagen können elektronisch auf der Website von Fury Gold Mine Limited unter der oben genannten Website abgerufen werden.