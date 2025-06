ZenaTech gibt Einführung einer Drone-as-a-Service-(DaaS)-Lösung für US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden und Zusammenarbeit mit neuen Partnern bekannt

Vancouver, British Columbia, (5. Juni 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) (BMV: ZENA), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Einführung einer Drone-as-a-Service-Lösung speziell für die Behörden des US-Verteidigungsministeriums und der US-Regierung sowie zwei neue Partnerschaften mit Beratungs- und Government-Relations-Firmen, die beim Vertrieb dieser Dienstleistungen helfen sollen, bekannt.

Die ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone hat die Firmen Bromelkamp Government Relations und Winning Strategies Washington mit der Lobbyarbeit im Kongress sowie mit Beratungsleistungen für den Ausbau des Verteidigungsgeschäfts beauftragt. Bromelkamp ist ein auf das Verteidigungswesen spezialisiertes Beratungsunternehmen, das Klein- und Mittelbetriebe im Technologiesektor, die ihr Geschäft mit dem US-Verteidigungsministerium und anderen sicherheitsrelevanten Bundesbehörden ausbauen wollen, bei der Geschäftsentwicklung berät. Winning Strategies ist eine unabhängige, überparteiliche Firma, die sich auf Regierungsbeziehungen und die Beschaffung von Fördermitteln spezialisiert hat.

„Diese Partnerschaften werden im Zuge der Einführung unserer DaaS-Lösung und der Ausweitung unserer Vertriebsmaßnahmen in diesem Sektor beim Aufbau von Beziehungen zu den diversen Regierungsstellen eine entscheidende Rolle spielen“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Bromelkamp und Winning Strategies verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Verteidigungswesen und sind mit den komplexen Strukturen und der Militärkultur bestens vertraut. Die Prioritäten im Verteidigungsbereich verlagern sich zunehmend in Richtung Autonomie, Resilienz und sichere Lieferketten, und ZenaTech ist hier optimal aufgestellt, um skalierbare, einsatzbereite Drohnenlösungen zu liefern, die auf das US-Militär und den Verteidigungssektor abgestimmt sind. Unser Drone-as-a-Service-Modell ist auf einen raschen Einsatz ausgelegt, senkt Zugangsbarrieren und unterstützt die operative Agilität.“