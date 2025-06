Aventis Energy beabsichtigt Erstellung eines NI 43-101-konformen Fachberichts für das Uranprojekt Corvo

5. Juni 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) mit der Erstellung eines National Instrument 43-101 konformen Fachberichts (der „Bericht“) für das Uranprojekt Corvo („Corvo“ oder das „Projekt“), das sich am östlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan erstreckt, beauftragt hat.