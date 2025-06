Verkaufswelle trifft XRP, Ethereum und Solana – Krypto-Markt in Aufruhr!

Co-Executive Director Hsiao-Wei Wang betonte, dass diese Neuausrichtung auf nachhaltige Stabilität und Transparenz abzielt. Am Markt verpuffte die Nachricht jedoch weitgehend – zu dominant ist aktuell die Abwärtsdynamik. Technisch betrachtet gilt ein Bruch über die 2.700-Dollar-Marke als zwingend erforderlich, um den übergeordneten Abwärtstrend zu beenden.

XRP: Verkaufsdruck dominiert

XRP verzeichnete zuletzt ein Minus von 2,55 Prozent auf 24-Stunden-Basis und liegt bei 2,20 US-Dollar. Innerhalb einer Woche verlor der Token rund 4,22 Prozent (Stand: 14:30 Uhr MESZ). Allein in der laufenden Woche büßte XRP über 6 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ein. Technisch gesehen befindet sich der Coin in einem abwärts gerichteten Trendkanal.

Ein massiver Anstieg des Handelsvolumens – allein 1,2 Millionen Einheiten vor dem jüngsten Breakdown – spricht für einen zunehmenden Verkaufsdruck. Dennoch bleibt XRP im Fokus von Spekulanten: Die offenen Positionen im Derivatemarkt stiegen zuletzt auf rund 5 Milliarden US-Dollar, was auf einen bevorstehenden Short Squeeze hindeuten könnte.

Trotz dieser düsteren Zahlen bleibt das Interesse an XRP-Derivaten hoch: Das Open Interest liegt bei rund 5 Milliarden US-Dollar – ein Hinweis auf mögliche Kursausschläge in beide Richtungen. Sollte es zu einem Short Squeeze kommen, sehen einige Analysten sogar Kursziele jenseits der 8-US-Dollar-Marke – ein ambitioniertes Szenario, das jedoch fundamentale Impulse bräuchte.

Impulse könnten von Ripple-Projekten wie dem RLUSD-Stablecoin oder der geplanten XRP-Lending-Plattform für NYSE-gelistete Firmen kommen. Auch die jüngsten Fortschritte im Bereich tokenisierter Immobilien in den VAE werden als strategische Weichenstellung gewertet.

Solana: Heftige Verluste

Am stärksten unter Druck steht derzeit Solana (SOL): Der Token verliert 3,3 Prozent auf Tagesbasis und notiert bei 151,55 US-Dollar. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf 12,4 Prozent – das schlechteste Ergebnis unter den großen Altcoins (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Solana leidet unter einem allgemein risikoscheuen Marktumfeld und zunehmender Abkopplung von Bitcoin, das selbst zuletzt rund um die 105.000-US-Dollar-Marke pendelte. Charttechnisch kämpft SOL mit einer kritischen Unterstützung bei 150 US-Dollar. Sollte diese nachhaltig brechen, droht ein weiterer Rutsch in Richtung der 130er-Zone.

Die fundamentale Stärke von Solana – etwa durch hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und steigende Entwickleraktivität – wird derzeit vom kurzfristigen Abwärtssog überdeckt. Der Fear-and-Greed-Index bleibt mit einem Wert von 55 im neutralen Bereich, zeigt aber rückläufige Tendenzen im Vergleich zur letzten Woche.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion