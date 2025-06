Keine Entschädigung für verpassten Flug wegen Kontrollen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Ein Fluggast, der wegen aus seiner Sicht zu langsamen Sicherheitskontrollen am Flughafen Hahn seinen Flug verpasst hat, hat keinen Anspruch auf Entschädigung. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden und damit die Klage eines Mannes abgewiesen, der es im Mai 2023 wegen angeblich mangelhafter Abfertigung nicht auf seinen Flug nach Thessaloniki schaffte (Az. 1 O 114/24).

Er gab an, an jedem Tag mit seiner mitreisenden Ehefrau morgens gegen 4 Uhr am Flughafen Hahn gewesen zu sein. Nach Aufgabe des Gepäcks hätten sie sich direkt zur Handgepäck- und Personenkontrolle begeben. Die dortige Kontrolle habe aber so lange gedauert, dass das Paar den Flug um 5.45 Uhr verpasste. Auch anderen Fluggästen sei es so ergangen, hatte der Kläger behauptet.