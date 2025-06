Großer Batteriespeicher in Bollingstedt offiziell in Betrieb Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist offiziell am Netz. Der Speicher in Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) nutzt nach Angaben der Betreiber Produktionsüberschüsse aus Wind und Photovoltaik und speist den erneuerbaren Strom in …