Dax-Rekordserie geht weiter - EZB-Zinssenkung wie erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag fortgesetzt. Die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkte leicht positiv, war letztlich aber erwartet worden. Sein Rekordhoch schraubte der Dax auf 24.400 Punkte hoch. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,36 Prozent auf 24.365 Punkte. Im Blick steht am frühen Abend mitteleuropäischer zudem das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

Die EZB senkte zum achten Mal seit Juni 2024 die Leitzinsen im Euroraum. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent verringert, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. "Richtig so, kann man sagen, nachdem die Inflationsrate im Euroraum unter zwei Prozent gesunken ist", kommentierte Michael Heise, Chefökonom beim Vermögensverwalter HQ Trust, die Entscheidung. Zudem bringe der ungelöste Handelsstreit mit den USA nach wie vor erhebliche Konjunkturrisiken mit sich.