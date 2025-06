Bayer: Goldmänner raten zum Kauf – Aktie schießt Richtung Jahreshoch!

Die Aktien von Bayer haben am Donnerstag deutlich zugelegt, nachdem Goldman Sachs das Papier von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29,10 auf 33 Euro angehoben hat. Analyst James Quigley sieht in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein "günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken". Auch mit Blick auf mögliche Neuigkeiten in den milliardenschweren US-Rechtsstreitigkeiten – insbesondere rund um Glyphosat – hält Quigley die Risiken für eingepreist.

Die Bayer-Aktie legte in der Folge am Donnerstag um bis zu über 5 Prozent auf 26,62 Euro zu – und näherte sich damit wieder ihrem bisherigen Jahreshoch von 26,94 Euro. Quigleys neues Kursziel würde ein Niveau markieren, das Bayer zuletzt Anfang 2024 erreicht hatte – weit entfernt allerdings von den Höchstständen aus dem Jahr 2015, als die Aktie über 146 Euro notierte. Heute ist Bayer an der Börse nur noch gut 26 Milliarden Euro wert und damit eines der Schlusslichter im DAX.