Preisknall bei Brent Öl wohl unvermeidlich. Ölpreis könnte auf 40 USD einbrechen

Zuletzt wurde bekannt, dass die OPEC+ ab Juli die Produktion um weitere 411.000 bpd erhöhen wird. Da diese Erhöhung unterhalb der Markterwartungen lag, reagierte Brent Öl zu Wochenbeginn zunächst erleichtert und legte zu. Doch einmal mehr reichte der Schwung nicht aus, um wichtige Widerstandscluster aufzubrechen.

Nachfrageseite weiter problematisch

Zu Wochenbeginn wiesen veröffentlichte Konjunkturdaten darauf hin, dass der verarbeitende Sektor in China noch immer schwächelt. Das Beige Book der Fed, das am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, mahnt auch zur Vorsicht. Die US-Notenbank macht darin deutlich, dass die US-Wirtschaft zuletzt deutlich an Schwung verloren hat. Die Preise sind nicht zuletzt aufgrund der verhängten Zölle gestiegen. Das ist alles andere als eine komfortable Situation für die Fed im Hinblick auf die nächsten Zinsentscheidungen.

US-Daten im Blick

Auch die aktuellen Ölmarktdaten aus den USA bieten wenig Anlass, um einen deutlichen Anstieg der Ölpreise zu erwarten. Schauen wir uns die Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 30. Mai im Detail an. Im aktuellen Berichtszeitraum fielen die US-Rohöllagerbestände um 4,3 Mio. Barrel auf 436,1 Mio. Barrel. Die US-Ölförderung strotzt hingegen weiterhin vor Stärke. Die EIA gab die Fördermenge für die Woche zum 30. Mai mit 13,408 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 23. Mai wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,401 Mio. bpd veröffentlicht. Damit liegt das aktuelle Niveau nur wenig unter dem bisherigen Rekord. Dieser datiert aus der Woche zum 06. Dezember 2024. Damals vermeldete die EIA eine Produktion in Höhe von 13,631 Mio. bpd.

Zusammengefasst - Ölpreis könnte auf 40 USD einbrechen

Das bereits in vorherigen Kommentaren thematisierte Crash-Szenario droht nach wie vor. Das Unvermögen von Brent Öl, über entscheidende Widerstände zu setzen, verdeutlicht die Brisanz der Lage. Kurzum. Solange Brent Öl unterhalb von 70 US-Dollar notiert, besteht das erhöhte Risiko einer Abverkaufswelle. Sollte die zentrale Unterstützung um 60 US-Dollar durchbrochen werden, aktivieren sich die 51 US-Dollar und 40 US-Dollar als potenzielle Bewegungsziele auf der Unterseite. Als weiteres Warnsignal dient die eklatante Kursschwäche der Produzentenaktien. BP, Shell, Exxon Mobil und auch Chevron sind von nachhaltigen Erholungsbewegungen weit entfernt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

