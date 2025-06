Rheinmetall - Aktie geht steil - 05.06.2025

Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie steigt um +4,17 % auf 1.899,00€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +52,36 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +196,29 %.

Rheinmetall Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat +14,97 % 3 Monate +52,36 % 1 Jahr +249,43 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 44 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,33 Mrd. wert.

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag fortgesetzt. Die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkte leicht positiv, war letztlich aber erwartet worden. Sein Rekordhoch schraubte der Dax auf 24.400 Punkte …

Nach einer kurzen Korrektur befindet sich die Rheinmetall-Aktie wieder im Aufwind. Diese Nachrichten wirken sich jetzt positiv auf den DAX-Konzern aus und so kann es mit den Papieren weitergehen. NATO will massiv aufrüsten Die Aufrüstungsbestrebungen der vergangenen Jahre haben der Rheinmetall-Aktie einen enormen Kurssprung beschert. Nun steht der nächste Schritt bevor, da die NATO-Staaten neue […] The post Rheinmetall-Aktie: Bringt das den nächsten Schwung? first appeared on sharedeals.de.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.