AU-Kommission besorgt über Einreisebeschränkungen in die USA Die Kommission der Afrikanischen Union (AU) hat sich in einer Stellungnahme besorgt über die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Einreisesperre für Bürger mehrerer afrikanischer Staaten geäußert. Sie verwies auf negative Auswirkungen in Bezug …