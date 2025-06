Lynas: Strategischer Rohstofflieferant im geopolitischen Spannungsfeld

Das operative Rückgrat des Unternehmens liegt in Mount Weld im Westen Australiens, wo Lynas eines der weltweit ergiebigsten Vorkommen seltener Erden erschließt. Nach der Förderung werden die Roherze derzeit in einer Anlage im malaysischen Kuantan weiterverarbeitet – ein Standort, der das Unternehmen immer wieder mit regulatorischen Auflagen und politischen Spannungen konfrontiert. Malaysia hatte Lynas in der Vergangenheit unter Druck gesetzt, die Verarbeitung radioaktiver Rückstände einzustellen, was zu erheblichen Unsicherheiten über die Zukunft des dortigen Werks führte. Lynas reagierte mit der Ankündigung, in Kalgoorlie, ebenfalls in Westaustralien, eine neue Aufbereitungsanlage aufzubauen. Sie soll die Wertschöpfungskette im eigenen Land stärken und das Unternehmen politisch unabhängiger machen.

Lynas Rare Earths ist ein Unternehmen, das wie kaum ein anderes im Zentrum der weltweiten Debatte um Lieferketten, Rohstoffsicherheit und geopolitische Abhängigkeiten steht. Der australische Konzern ist der größte Produzent seltener Erden außerhalb Chinas – und damit ein zentraler Baustein in den Diversifizierungsstrategien westlicher Industrienationen. Denn seltene Erden sind unverzichtbar für Zukunftstechnologien: Sie stecken in Windturbinen, Elektroautos, Rüstungsgütern und Smartphones. Ihre Verfügbarkeit entscheidet zunehmend über wirtschaftliche und sicherheitspolitische Souveränität.

An der Börse wird die strategische Bedeutung von Lynas mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt. Investoren betrachten das Unternehmen als seltene Möglichkeit, am weltweiten Wandel hin zu grüner Technologie und geopolitischer Neuausrichtung zu partizipieren. Gleichzeitig bleibt Lynas ein Risikoinvestment – die Abhängigkeit von wenigen Abnehmern, politische Interventionen in Asien sowie volatile Preise auf dem Rohstoffmarkt sind erhebliche Unsicherheitsfaktoren.

Dennoch profitiert das Unternehmen vom wachsenden Bewusstsein in den USA, Europa und Japan, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern. Entsprechend eng arbeitet Lynas mit staatlichen Stellen zusammen, insbesondere mit dem US-Verteidigungsministerium, das den Aufbau einer Verarbeitungskapazität in Texas kofinanziert.

Lynas Rare Earths prüft neue Vorkommen in Malaysia und Brasilien

Die Australier richten ihren Blick auf neue Rohstoffquellen in Malaysia und Brasilien und erwägen, mit Entwicklern in der Frühphase zusammenzuarbeiten, um deren Seltenerdminen in Betrieb zu nehmen. "Möchten wir, dass sie erschlossen werden? Ja. Werden wir diese Erschließung unterstützen? Ja", sagte CEO Amanda Lacaze auf der Macquarie Australia Conference in Sydney.

Das Unternehmen, der größte Produzent Seltener Erden außerhalb Chinas, sieht sich angesichts makroökonomischer Unsicherheiten nach neuen Wachstumsoptionen um. Malaysia, wo Lynas über eine Verarbeitungsanlage verfügt, sei geologisch vergleichbar mit Regionen wie Myanmar – einem wichtigen Lieferanten für die chinesische Seltenerdindustrie. "Ja, es gibt dort Vorkommen, ja, es gibt Vorkommen in Brasilien. Ja, wir prüfen sie", so Lacaze.

In Bezug auf mögliche Projekte in Malaysia betonte sie, dass jede Erschließung höchsten Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards genügen müsse. Lynas sei offen dafür, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um "unser Konzept umzusetzen".

Auch international rückt das Thema Versorgungssicherheit in den Fokus. Die US-Regierung unter Präsident Trump hatte sich stark für die Erschließung neuer Vorkommen engagiert und kürzlich ein Abkommen mit der Ukraine zur Lieferung von Seltenerdmetallen unterzeichnet. Doch der Aufbau neuer Kapazitäten sei langwierig, so Lacaze: "Neue Vorkommen sind schwer zu erschließen und können viele Jahre in Anspruch nehmen."

Mit einem Anflug von Ironie kommentierte sie die anhaltende Knappheit: "Manchmal möchte ich eine Anzeige in der Washington Post schalten, in der steht: Sie benötigen Seltene Erden? Rufen Sie 1800 Lynas an."

Mein Tipp: Lynas Rare Earths ist weit mehr als ein Bergbauunternehmen. Es steht für den wirtschaftlichen und politischen Spagat zwischen globaler Abhängigkeit und nationaler Autonomie – und zeigt exemplarisch, wie rohstoffbasierte Industrien zu geopolitischen Akteuren werden. In einer Welt, in der technologische Souveränität zur neuen Währung politischer Macht wird, ist Lynas ein Name, den man kennen muss.

Die Aktie von Lynas Rare Earths ist am Donnerstag sprunghaft gestiegen und erreichte mit 9,20 australischen Dollar den höchsten Stand seit Februar 2023. Zeitweise legte das Papier um bis zu 11,8 Prozent zu – der stärkste Tagesgewinn seit Oktober vergangenen Jahres. Auslöser des Kursanstiegs waren wachsende Sorgen über Lieferengpässe bei Seltenen Erden, nachdem globale Automobilhersteller vor möglichen Produktionsverzögerungen durch chinesische Exportbeschränkungen gewarnt hatten.

"Der Kursanstieg von Lynas ist ein kräftiges Spiegelbild der beiden heute wirkenden Triebkräfte: eskalierende geopolitische Spannungen und eine steigende Nachfrage nach grüner Technologie", sagte Hebe Chen, Marktanalystin bei Vantage Markets. Die Anleger reagieren damit auf die zunehmenden Risiken für globale Lieferketten – und positionieren Lynas als potenziellen Profiteur der aktuellen Entwicklung.

Als größter Produzent außerhalb Chinas rückt Lynas damit verstärkt in den Fokus westlicher Märkte – sowohl aus industriepolitischer als auch aus sicherheitstechnischer Perspektive. Allerdings ist schon viel im Kurs eingepreist.

Zudem ist die Aktie stark von der Berichterstattung in den Medien abhängig. Je mehr Konzerne vor einer Knappheit warnen, desto mehr Anleger interessieren sich für die Aktie von Lynas, was auch den Kurssprung von Donnerstag erklärt.

Beruhigt sich das Thema wieder, dann rücken andere Aspekte bei Lynas in den Vordergrund. Wie zum Beispiel das Zahlenwerk des australischen Explorers. Das sorgte Ende April dafür, dass der Kurs unter Druck geriet.

Lynas Rare Earths hat im dritten Quartal einen Bruttoumsatz von 123 Millionen australischen Dollar (rund 78,6 Millionen US-Dollar) erzielt und damit die Markterwartungen klar verfehlt. Analysten hatten laut Visible Alpha im Schnitt mit 155,7 Millionen australischen Dollar gerechnet.

Trotz der verfehlten Prognosen lag der Umsatz rund 22 Prozent über dem Vorjahreswert von 101,2 Millionen australischen Dollar. Damit zeigt sich das Unternehmen zwar wachstumsstark im Jahresvergleich, bleibt jedoch hinter dem Tempo zurück, das der Markt in einem geopolitisch angespannten Umfeld erwartet hatte.

Damit gilt bei Lynas eine kleine Faustregel: Je lauter das Thema Seltene Erden und die Abhängigkeit von China in den Medien gespielt wird, desto mehr Anleger haben Interesse. Wird es um das Thema wieder ganz leise, sollten die Gewinne mitgenommen werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

