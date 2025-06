Neue Studie liefert Lösungen für mehr Wertschöpfung

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Spielregeln - auch im

Kfz-Gewerbe. In einer aktuellen und gemeinsamen Studie bieten der Zentralverband

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), das Institut für Automobilwirtschaft (IfA)

und Steinaecker Consulting praxisnahe und zielgenaue KI-Lösungen, die Autohäuser

und Werkstätten im zunehmenden Wettbewerb zukunftsfest machen sollen.



"Wer im Kfz-Gewerbe KI noch als Zukunftsmusik abtut, übersieht längst gelebte

Realität. Richtig eingesetzt - funktional, rechtssicher und kundenorientiert -

optimiert sie Prozesse, entlastet Mitarbeitende und stärkt die

Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe", erklärt Thomas Peckruhn, kommissarischer

Präsident des ZDK. "Ganz gleich, ob es um durchgängige Terminvergaben, digitale

Diagnosen oder automatisierte Reparaturkalkulationen geht: Das Potenzial ist

enorm - und bereits heute nutzbar."





Künstliche Intelligenz birgt ein beachtliches Potenzial zur Steigerung des

Geschäftserfolgs im Kfz-Gewerbe - ohne dabei den Automobilhandel oder das

Werkstattgeschäft infrage zu stellen, so die Studie. Vielmehr entfaltet KI seine

Stärke als Ergänzung menschlicher Expertise und wird so zu einem wertvollen

Partner. Der entscheidende Erfolgsfaktor liegt dabei in der intelligenten

Verbindung von Mensch und Technologie.



In der Studie wird im Rahmen einer Befragung von über 1.200 Kundinnen und Kunden

deutlich, dass bei einer Reihe von KI-Anwendungen die Anzahl der Skeptiker höher

ist als die der Interessierten, insbesondere in der Altersgruppe der über

50-Jährigen. Jüngere Kunden unter 30 Jahren sind hier deutlich aufgeschlossener.

Und bei Neuwagenkäufern ist das Interesse an KI-Lösungen generell größer als bei

Gebrauchtwagenkunden. Auf der anderen Seite bestehen noch hohe Hürden bei der

Integration von KI-Anwendungen. Hierzu gehören vor allem

Datenschutzbestimmungen, fehlendes geeignetes Personal und festgefahrene

Prozesse in den Betrieben. Die Geschäftsleitungen der Unternehmen sind das

geringste Problem bei der Umsetzung von KI-Lösungen, denn die Mehrheit von ihnen

braucht nicht überzeugt zu werden.



"Wir haben uns in das Lastenheft geschrieben, einen möglichst pointierten und

auf das Kfz-Gewerbe zugeschnittenen Zugang zur KI zu Papier zu bringen", sagt

Prof. Dr. Benedikt Maier, stellvertretender Direktor und COO des IfA. "Die

vorliegende Studie soll Mut und Lust machen sowie Orientierung stiften."



Insgesamt werden in der Studie 64 konkrete Lösungen aufgeführt - die Auflistung

ist entlang der vier KI-Anwendungsbereiche Handel, Service, Kundeninteraktion

und Marketing geordnet. QR-Codes sind in Tabellen hinterlegt und liefern

weiterführende Informationen zur jeweiligen Lösung auf dem für Autohändler und

Werkstätten digitalen Informationstool DISERVA. Auf DISERVA

(https://diserva.de/) wird die Studie kommende Woche beworben und zudem Anfang

Juli auf einem digitalen Autohaus-Kongress https://autohauskongress.de/

vorgestellt.



"Die gute Nachricht lautet: KI ist in der Kfz-Branche angekommen, sei es direkt

an der Schnittstelle zum Menschen wie bei Chat- und Voice-Bots oder unter der

Motorhaube von Anwendungen für Fahrzeugfotografie, Prozessautomatisierung oder

Preisbestimmung etc.", so Dr. Jörg von Steinaecker, Inhaber von Steinaecker

Consulting.



KI-Studie zum Download:



Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (https://www.kfzgewerbe.de/verband/verbandsarbeit

/studie-gemeinsam-intelligenter-ki-bringt-mehrwert-ins-kfz-gewerbe)



Download-Links der Partner:



https://www.ifa-info.de/ki-studie-kontakt



https://ots.de/p6wnB9



Pressekontakt:



Andreas Cremer

Stellvertretender Pressesprecher

Telefon 030/8172024-71

Web http://www.kfzgewerbe.de

E-Mail mailto:cremer@kfzgewerbe.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6049923

OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.