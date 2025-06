Laura Alfaro wird neue Chefökonomin und Wirtschaftsberaterin bei der Inter-American Development Bank

WASHINGTON, 5. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Inter-American Development Bank (IDB) hat Laura Alfaro nach einem Auswahlverfahren zur Chefökonomin und Wirtschaftsberaterin ernannt. Frau Alfaro bringt in die Bank umfangreiche Erfahrungen in der Wirtschaftsforschung und der öffentlichen Politik in Lateinamerika und der Karibik ein.

Die Ernennung stärkt die IDB-Forschungsabteilung als führende Stimme zu den drängendsten Herausforderungen der Region – darunter Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, vom Privatsektor angeführtes Wachstum, Technologie und KI, Effizienz des öffentlichen Sektors und fiskalische Nachhaltigkeit, finanzielle Inklusion und Innovationen, Widerstandsfähigkeit sowie Energieversorgung, Armut und Ungleichheit, um nur einige zu nennen. Die Abteilung wird zur Umsetzung der IDBImpact+-Vision beitragen, indem sie die Wirtschaftsanalyse direkter in Betrieb, Politik und Strategie einbindet.