Spitch mit neuem Info-Service für Volksbanken

Frankfurt (ots) -- Wachsende Nachfrage nach Sprachdialogsystemen mit Künstlicher Intelligenz, diedas VR-Fachvokabular kennt und in über 90 Prozent aller Fälle zum richtigenAnsprechpartner durchstellt- Bernd Martin: "Das Spitch-System läuft seit über drei Jahren robust beiverschieden großen Volksbanken und hat sich bei mehr als zwei MillionenAnrufen bewährt. Es ist ausgereift, zuverlässig und praxiserprobt."Spitch, einer der führenden Anbieter von Conversational Agentic AI-Systemen, hateinen neuen Info-Service speziell für Volksbanken eingerichtet. Mit dem Schrittkommt der Hersteller der wachsenden Nachfrage nach Sprachdialogsystemen aus derGenossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken nach. DieHannoversche Volksbank, Volksbank Mittelhessen, VR Bank Rhein-Neckar Mannheim,Volksbank eG Konstanz, VR Partnerbank Chattengau/Schwalm-Eder und WesterwaldBank eG Volks- und Raiffeisenbank stellen sich auf der Webseitehttps://spitch.ai/de/spitch-fuer-volksbanken öffentlich als Referenzen zurVerfügung. "Zahleiche weitere Institute aus der Gruppe nutzen den Serviceebenfalls", erklärt der bei Spitch für Volksbanken Verantwortliche Bernd Martin.Auf der Webseite finden interessierte Institute nicht nur Informationen, sondernauch Vorträge und Podcasts über den Einsatz moderner Sprachsysteme imFinanzsektor.Automatische Anrufweiterleitung mit über 90 Prozent TrefferquoteDas Haupteinsatzgebiet von Spitch bei den Volksbanken ist die automatischeAnrufgrunderkennung mit automatischer Weiterleitung an den jeweils richtigenAnsprechpartner. Wer anruft, wird vom Spitch-Sprachsystem mit der Aufforderungzur natürlichen Anliegenbeschreibung begrüßt. Darin kann der Anrufer innatürlicher Sprache kurz erklären, worum es geht. Themen wie Öffnungszeiten,Online-Banking, Kartenproblem, Geldanlage, Bankschließfach, Immobilien werdendirekt aus dem Kontext erkannt. Insgesamt erkennt das System über 40unterschiedliche Anliegen. Sobald klar ist, worum es geht, stellt das System zurzuständigen Stelle - der Skill Group - in dem Finanzinstitut durch. Dabeigarantiert Spitch eine Trefferquote von über 90 Prozent - also Fälle, in denendas System den Anrufgrund korrekt erkennt, trotz möglicherweise unklarerAusdrucksweise oder starkem Dialekt der Anrufenden.Das verkürzt nicht nur die Wartezeiten und verbessert die Zufriedenheit derKundschaft, sondern sorgt auch für mehr Zufriedenheit und Produktivität aufSeiten der Mitarbeitenden. Das Durchstellen zu falschen Ansprechpartnern istschließlich nicht nur für die Kunden ärgerlich, sondern auch für die