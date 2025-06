Goldpreis steigt zeitweise über 3.400 US-Dollar

MoneydestroyerSGE schrieb heute 14:12

selbstverständlich hat Merkel... in der GroKo mit der Übernahme linker Positionen.. den Trend des linken Lifestyle überhaupt erst ins Leben gerufen....die fulminante Fortsetzung kam dann mit der Ampel erst richtig in Fahrt....bezeichnend dass du auch hier wieder ein hervorgehobenes Beispiel aus mittlerweile täglichen Ereignissen ....versuchst umzukehren bzw. abzuschwächen...warum sollte ich mich bei diesem Mensch aus Somalia " bedanken" ? Er hat meinen Respekt für sein einschreiten!! Die drei Somalies welche im Görlitzer Park eine junge Frau Vergewaltigten haben diese nicht! Millionen an Nulleistern welche sich die Zähne schön machen lassen, ist selbstverständlich übereizt ausgedrückt 150.000 wären daschon zuviel des guten...weil ohne Gegenleistung In Anspruchgenommen...trotz allem bleiben Millionen an Nullzahlern in der KV gesetzt und nehmen Leistungen in Anspruch auf Kosten der Allgemeinheit...deine Erfahrung mit den Fußballfans .. mit Sicherheit keine schöne Erfahrung aber was wolltest du damit in Einklang bzw. Vergleich bringen? Ähnlich dürften sich die Fahrgäste in der Berliner U Bahn gefühlt haben..als der Gaza Demomob diese einnahm....also? Willst du damit sagen wenn Fußballfans sich daneben benehmen dann dürfen andere das auch? Da antworte ich dir....kümmere dich erstmal um die vorhandenen Asis bevor du weitere einlädst! Steigerungen an Mord, Totschlag und Vergewaltigungsdelikten...innerhalb 10 Jahren mit bis zu 4000% sind der Horror!! vor allem für ein Land und Gesellschaft wie es Deutschland darstellt, schau hin woherdieses Land kommt...ich mache auch gerne meinen Spaß zum deutschen Michel,Spießer und seinem Jägerzaun....aber Menschen lebten sicherer in der Hochzeit dieser Michel und Spießer mit Jägerzaun....AFD glücklicherweise nie in der Verantwortung? Möglich! wir werden es bald herausfinden...denn das ignorieren und in Frage stellen der "negativsten" Tatsachen zu unserem gesellschaftlichen Tagesablauf ist die beste Wahlwerbung für diese Partei ....oder glaubt irgendwer die Mär....Die Kindwr und Enkel der Nazis seien plötzlich auf der Spur ihrer Vorfahren?