Platz für sechs Millionen mehr Passagiere

vonHS schrieb gestern 08:01

Die Deutsche Lufthansa ist am Boden – zumindest der Aktienkurs der Fluggesellschaft. So scheinen das auf jeden Fall die Führungskräfte dort zu sehen: Konzernchef Carsten Spohr, sein Kollege Dieter Vranckx (Chief Commercial Officer) und Verwaltungsrat Karl Gernandt (Präsident der Kühne Holding) haben in den vergangenen zwölf Monaten allesamt Lufthansa-Aktien für ihr privates Depot gekauft.

Man darf wohl annehmen, dass sie die Bewertung für günstig halten. Klaus-Michael Kühne, der über seine Holding Grossaktionär ist, pflichtet per Zeitungsinterview bei. «Der Aktienkurs ist am unteren Ende angelangt», sagte er jüngst der «Welt am Sonntag».



Aber ist es wirklich eine gute Idee, jetzt bei der deutschen Airline einzusteigen, wie es die gut informierten Insider vorgemacht haben? Wo die Chancen und wo die Risiken der Lufthansa-Aktien liegen, untersucht THE MARKET (kostenpflichtig) in der heutigen Analyse und meint: Wer das Risiko nicht scheut, steigt ein!



https://themarket.ch/analyse/deutsche-lufthansa-wer-das-risiko-nicht-scheut-steigt-ein-ld.14152



Die Risiken und Chancen sind:

- Ein Dutzend Marken: zu komplex, zu ineffizient

- Alte Flugzeuge bremsen Lufthansa aus

- Profiteur niedrigerer Ölpreise

- Pensionsreform im Konzern löst grosses Problem

- Transatlantik wichtigster Markt

- Rüstungsfantasie liegt in der Luft

- Nachfolge noch nicht geregelt

- Niedrig bewertet und eine attraktive Dividendenrendite