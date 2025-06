Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Ausgleich für Entlastungspaket

BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Forderungen nach einem finanziellen Ausgleich für Länder und Kommunen für das vom Bund geplanten Entlastungspaket bekräftigt. "Klar ist, dass es für die aktuell in Rede stehenden finanziellen Auswirkungen des Wachstumspakets eine Kompensation geben muss", sagte der CDU-Politiker nach dem Treffen der Länderchefinnen und -chefs in Berlin. "Genauso klar ist, dass dieses Wirtschaftspaket notwendig ist. Wir müssen unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen, darüber sind wir uns alle einig, Bund und Länder."

Generell gehe die Frage nach der Finanzierung aber darüber hinaus, sagte Günther. "Es geht um einen Regelmechanismus, und damit um einen neuen Umgang miteinander."