Siegeszug des Franken kann von SNB wohl nicht gestoppt werden

Der Schweizer Franken hat sich in diesem Jahr als einer der stärksten Gewinner gegenüber dem US-Dollar präsentiert und seine Position als sichere Währung in turbulenten Zeiten weiter gefestigt. Seit Beginn des Jahres hat der Franken etwa 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt und zählt damit zu den Währungen, die kräftig von den globalen Marktturbulenzen profitieren.

Doch innerhalb der Schweiz sorgt die anhaltende Aufwertung der Landeswährung für ernste wirtschaftliche Herausforderungen. Während der Franken als "sicherer Hafen" glänzt, stützt er gleichzeitig die deflationären Tendenzen der Schweizer Wirtschaft. Er hat die Importkosten so stark gesenkt, dass die gesamte Teuerung in dem Land auf negatives Terrain geführt wurde – ein Problem für die Schweiz, die gerade aus einer Phase der Deflation herauszukommen schien. Im Mai fiel der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 0,1 Prozent, was die erste Rückkehr in die Deflation seit der Corona-Pandemie markierte.