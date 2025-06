VERSES(R) gibt bekannt, dass eine internationale Investmentfirma aufgrund des frühzeitigen Projekterfolgs auf die Unternehmensversion von Genius(TM) aufrüstet

Vancouver, BC - 5. Juni 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf agentenbasierte Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat – gibt bekannt, dass sich eine große, international tätige Investmentfirma aufgrund der Ergebnisse, die sie während ihrer Teilnahme am Genius-Betaprogramm des Unternehmens erzielen konnte, zu einem Unternehmensvertrag mit VERSES entschlossen hat.

Die Firma hat die Beta-Version von Genius Anfang 2025 validiert und auf Grundlage der ersten Ergebnisse eine verlängerbare Unternehmenslizenz erworben, die ihr unbegrenzten Zugriff auf Inferenzen gewährt. Der Vertrag enthält Klauseln, die nach einem Anfangszeitraum mit fixen Zahlungen eine zukünftige ergebnisorientierte Preisgestaltung vorsehen.

Genius nutzt aktive Inferenzmodelle und -methoden, die sich besonders gut für die Verarbeitung komplexer, vielschichtiger Schlussfolgerungen eignen. Derzeit wird untersucht, ob die Software eine Alternative zur den derzeitigen KI-Lösungen sein könnte.

„Wir sind von den ersten Ergebnissen, die mit Genius erzielt wurden, begeistert und halten die Migration der Firma vom Genius-Betaprogramm zur kommerziellen Unternehmensversion von Genius für ein starkes Vertrauensvotum in das Potenzial von Genius“, so Michael Wadden, Chief Commercial Officer von VERSES. „Es freut uns wirklich sehr, dass wir die Chance bekommen, im Zuge der Markteinführung von Genius mit einem der größten globalen Finanzinstitute eine so beachtliche Wertschöpfung zu erzielen.“

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die Entwicklung intelligenter Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Genius, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, wurde auf Grundlage allgemeiner Prinzipien in Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert und ist eine agentenbasierte Plattform für Unternehmensintelligenz, die in einem unsicheren Umfeld zuverlässige bereichsspezifische Prognosen und Entscheidungen ermöglicht. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.