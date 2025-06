Flank sammelt 10 Mio. USD für den Ausbau autonomer Rechtsagenten - eingebettet, unsichtbar und speziell für Unternehmen entwickelt

Vertraut von DeepL, Bolt, SumUp, TravelPerk, Axel Springer und vielen anderen.

BERLIN, 5. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Flank, ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das einen autonomen KI-Rechtsberater für Unternehmensteams entwickelt, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD bekannt, die vom globalen Software-Investor Insight Partners (Investor von Clio und DarkTrace) angeführt wird. Weiterhin beteiligt sind Gradient Ventures, der Seed-Fonds für Gründer im Bereich KI, sowie 10x Founders und HV Capital. Die Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD wird die weitere Produktentwicklung finanzieren, die Engineering- und Vertriebsteams vergrößern und die Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen.