Wells Fargo entfesselt: Jetzt zieht auch das Kursziel wieder an

Wegen gravierender Mängel im Risikomanagement hatte die Fed der US-Bank Wells Fargo 2018 die Fesseln angelegt. Seither galt eine Obergrenze für das verwaltete Vermögen in Höhe von 1,95 Billionen US-Dollar.

Zum 30. Mai hat die Notenbank dieses Asset Cap nun aufgehoben. Damit darf die Bank wieder ohne Einschränkungen wachsen. Auch für Anleger bedeutet dies eine positive Entwicklung – die Märkte könnten das als Auslöser für eine Neubewertung der Aktie nutzen. Die Experten von Bank of America sehen in dieser Entscheidung einen klaren Wachstumstreiber und heben ihr Kursziel von 83 auf 90 US-Dollar an.