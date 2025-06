Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Wolftank Group AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.06.2025

Kursziel: 13,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Großes Auftragspaket festigt führende Marktstellung für Umweltprojekte in Italien und untermauert Mittelfristprognose



Die Wolftank Group hat heute ein großes Auftragspaket für Umweltprojekte in Italien im Gesamtwert von >50 Mio. EUR gemeldet.



Zwei Großaufträge: Zum einen erhielt das Tochterunternehmen Petroltecnica (Anteil Wolftank: 50% + 1 Aktie) in lokaler Kooperation von einem italienischen Großkonzern den Auftrag für ein umfangreiches Bodensanierungsprojekt. Dieses umfasst die Ausführung von Baumaßnahmen sowie die Entfernung und Entsorgung großer Mengen gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle in einem süditalienischen Werk. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf über 20 Mio. EUR bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Zum anderen wurde die Verlängerung von zwei Dreijahresverträgen mit dem Energiekonzern Italiana Petroli S.p.A. bekannt gegeben. Hierbei erbringt Petroltecnica diverse Umweltservices sowie Umweltnotfallmaßnahmen und -ingenieurdienstleistungen. Dazu zählen die Installation und Wartung von Sanierungssystemen, Qualitätsbewertungen, Probenahmen und Untersuchungen sowie das Abfallmanagement. Der Gesamtwert des Rahmenvertrags beträgt rund 30 Mio. EUR.



Weitere Aufträge: Für den Stromversorger e-Distribuzione S.p.A. wird Wolftank zudem das kontinuierliche Management von Notfallmaßnahmen zur Umweltsicherheit sowie die Sanierung potenziell aufgrund von Ölverschmutzungen kontaminierter Böden an Standorten in den Regionen Triveneto, Lombardei und Marken übernehmen. Zum Auftragspaket zählen darüber hinaus das Abfallmanagement, Sanierungsprojekte und Risikoanalysen sowie die Erstellung von Charakterisierungsplänen. Der Vertrag über 1,2 Mio. EUR hat eine Laufzeit von zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. Nicht zuletzt führt Wolftank für den Mineralölkonzern Tamoil Raffinazione S.p.A. im Rahmen der laufenden Umweltschutzmaßnahmen im Tamoil-Depot in Cremona (Region Lombardei) ein Projekt zur Rückgewinnung und Entsorgung von Erdölprodukten und chemischen Substanzen durch. Der Dreijahresvertrag mit optionaler Verlängerung um zwei Jahre weist einen Wert von rund 0,5 Mio. EUR auf.



Fazit: Die umfangreichen strategischen Aufträge verdeutlichen u.E., dass Wolftank nicht zuletzt durch die mehrheitliche Übernahme von Petroltecnica in Italien eine führende Marktstellung als Umweltdienstleister und -sanierer inne hat. Das beeindruckende Auftragsvolumen von ca. 51,5 Mio. EUR entspricht nahezu exakt dem Wert, den Wolftank im Rahmen der 13. Hamburger Investorentage für das Segment Umweltdienstleistungen per 01.01.2025 gemeldet hatte (51,1 Mio. EUR; vgl. Comment vom 20. Februar) und macht mehr als 50% des zuletzt bekannt gegeben Gesamt-Auftragsbestands aus (97,7 Mio. EUR). Zugleich gehen wir davon aus, dass der Vorstand die kommunizierten Neu- und verlängerten Rahmenverträge bereits in dem mit Vorlage des Geschäftsberichts am 16. Mai skizzierten Wachstumsziel (CAGR 2026-2028e: ca. 8%) antizipiert hat, sodass die heutige Meldung dieses vielmehr untermauert. Vor diesem Hintergrund halten wir an unseren Prognosen unverändert fest und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 13,00 EUR.

Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolftank-Adisa Holding Aktie Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 7,075 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 17:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolftank-Adisa Holding Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %. Die Marktkapitalisierung von Wolftank-Adisa Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,69 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 65,00Euro was eine Bandbreite von +83,10 %/+815,49 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 13,00 Euro