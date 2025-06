Tata Communications stellt neues Kabelsystem zur Verbesserung der globalen Konnektivität der nächsten Generation vor

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Tata Communications, ein führendes globales

Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, gab heute die Integration

eines neuen Unterseekabelsystems -TGN-IA2-, das vom Asia Direct Cable

(ADC)-Konsortium gebaut wurde, in sein bestehendes Netzwerk bekannt, was einen

wichtigen Fortschritt für die Netzwerkkonnektivität für Unternehmen in ganz

Asien und darüber hinaus darstellt.



TGN-IA2 wurde für nahtlose Konnektivität, skalierbare Bandbreitenlösungen und

Datenübertragungen mit hoher Kapazität über mehrere Routen entwickelt und

ermöglicht es Kunden - darunter Unternehmen, Hyperscaler und Dienstleister - die

Verfügbarkeit vielfältiger und ausfallsicherer Konnektivitätslösungen von einem

einzigen Anbieter in ihren innerasiatischen Netzwerken zu nutzen.







Communications integrieren und erleichtert so Konnektivitätslösungen von Asien

in wichtige Regionen wie die USA, Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA)

sowie Indien.



Im Gegensatz zu herkömmlichen konsortialgebauten Systemen bietet Tata

Communications durch die Unabhängigkeit bei der Eigentümerschaft und Kontrolle

der End-to-End-Kapazitätserweiterungen auf TGN-IA2 eine unübertroffene

Flexibilität und Skalierbarkeit, wodurch eine schnellere Bereitstellung und

Geschäftsbereitschaft für Kunden ermöglicht wird. Unternehmen können jetzt von

einem erstklassigen Netzwerk profitieren, das sich schnell an veränderte

Anforderungen anpasst, datenintensive Anwendungen wie KI, Verbindungen zwischen

Rechenzentren und High-Definition-Streaming unterstützt und so Unternehmen in

die Lage versetzt, in der sich ständig wandelnden digitalen Wirtschaft zu

bestehen und zu wachsen.



Schließlich werden auch Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,

elektronischer Handel, Logistik und allen anderen Sektoren, die auf einen

schnellen und sicheren Datentransfer zwischen Asien und den wichtigsten globalen

Knotenpunkten angewiesen sind, davon profitieren:



- Verbesserte Latenzzeit für schnellere Internetgeschwindigkeiten und

Streaming-Qualität

- Verbesserte Zuverlässigkeit und Redundanz zur Gewährleistung einer nahtlosen

Geschäftskontinuität

- Größere Netzvielfalt durch eine nahtlose Verbindung zwischen TGN-IA2 und dem

bestehenden Unterwasserkabelsystem TGN-IA (Tata Global Network Intra-Asia)

- Die Grundlage für zukunftssichere digitale Dienste und Anwendungen



"Bei Tata Communications halten wir an unserem Engagement fest, in modernste

Unterseekabelsysteme zu investieren, um die wachsenden Anforderungen unserer

Kunden an skalierbare, vielfältige und leistungsstarke Konnektivitätslösungen zu Seite 1 von 3 Seite 2 ►





