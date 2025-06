Netflix setzt Rekordlauf fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Netflix-Aktien eilen von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag kletterten die Anteile des Streaminganbieters um bis zu 1,8 Prozent auf etwas mehr als 1.262 US-Dollar. Damit bauten sie ihr Jahresplus auf mehr als 40 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert von Netflix um 94 Prozent auf fast 540 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Der Technologieauswahlindex Nasdaq 100 legte in der Zeit lediglich um 14 Prozent zu.

Das Unternehmen hatte zuletzt mit einem laut Experten "unfassbaren" Wachstum der Abonnentenzahl überzeugt. "Wir dachten, es sei ein Tippfehler", schrieben die Analysten um Laurent Yoon von Bernstein Research im Januar als Redaktion auf die Jahreszahlen. Netflix habe wieder einmal alle Erwartungen übertroffen und die Netto-Neuzugänge "weit über die unvernünftigste Abonnentenprognose hinaus gesteigert".