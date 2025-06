Passeport biométrique pour la RDC - réalisé avec DERMALOG comme partenaire technologique (FOTO)

Hambourg/Kinshasa (ots) - La République démocratique du Congo (RDC) a

officiellement lancé son nouveau passeport biométrique le 5 juin 2025. Ce

passeport offre les plus hauts standards de sécurité et protège de manière

fiable l'identité des citoyens. En tant que partenaire technique, DERMALOG a mis

en oeuvre le projet en collaboration avec le ministère congolais des Affaires

étrangères.



Avec le lancement de la production de passeports le 5 juin 2025, les citoyens

congolais disposeront d'un document de voyage hautement sécurisé répondant aux

exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et

intégrant les dernières fonctionnalités anti-contrefaçon : une puce RFID sans

contact, une page de données en polycarbonate ainsi que des éléments de sécurité

avancés tels que des hologrammes, des impressions UV et des filigranes.





Le gouvernement congolais mise sur une solution complète fournie par DERMALOG

pour son système de passeport - du pré-enregistrement en ligne à la saisie

biométrique jusqu'à la production centralisée. Au total, 100 stations fixes et

mobiles ont été installées dans le pays, ainsi que 50 unités mobiles dans les

représentations diplomatiques de la RDC, toutes équipées de scanners

d'empreintes digitales et d'iris, de caméras de reconnaissance faciale, de

scanners de documents et de tablettes de signature. La production des nouveaux

passeports est centralisée et permet de délivrer jusqu'à 2 400 passeports par

jour.



" Le lancement du nouveau passeport n'est pas une décision impulsive mais une

démarche anticipée en réponse à l'évolution des normes internationales [...]

garantissant ainsi la libre circulation de nos citoyens, tout en leur offrant

une sécurité maximale pour leurs données personnelles ", a déclaré Thérèse

Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la

Coopération internationale et de la Francophonie (27 mai 2025,

diplomatie.gouv.cd).



" Nous sommes fiers d'avoir accompagné ce projet en tant que partenaire. Notre

solution soutient la souveraineté numérique du pays et offre une sécurité et une

efficacité maximales ", a déclaré Günther Mull, directeur général de DERMALOG.



Avec son nouveau passeport, la RDC renforce la protection de l'identité de ses

citoyens et pose les bases de services administratifs modernes et numériques -

grâce à la solution complète fournie par DERMALOG, expert en biométrie et en

systèmes sécurisés .



Contact presse:



DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec les médias

mailto:info@dermalog.com

http://www.dermalog.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/8896/6050110

OTS: DERMALOG Identification Systems GmbH