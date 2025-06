Merz bekommt Kompliment für sein Englisch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington ein Kompliment für seine Sprachkenntnisse bekommen. Merz spreche so gutes Englisch, sagte Trump an seinen Gast gewandt und fragte: "Würden Sie sagen, es ist so gut wie Ihr Deutsch?" Merz antwortete auf Englisch, es sei nicht seine Muttersprache. Aber er versuche, fast alles zu verstehen und so gut zu sprechen, wie er könne.

Zuvor hatte der Kanzler auf Bitten der Journalisten einige wenige Sätze auf Deutsch gesagt und sich für den freundlichen Empfang im weltbekannten Oval Office bedankt. "Ich freue mich sehr, hier zu sein und wir bereiten eine Vertiefung unserer Zusammenarbeit vor."/bk/sam/DP/men