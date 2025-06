Nel, ITM Power & Thyssenkrupp Nucera: Sind Wasserstoff-Aktien jetzt ein Kauf?

Ursachen des Kursverfalls

Zum einen führte die auf die Corona-Maßnahmen folgende hohe Inflation zu steigenden Zinsen, wodurch sich die Finanzierung der unprofitablen Firmen verteuerte. Gleichzeitig verschlechterte sich vor allem in Europa, aber auch weltweit die gesamtwirtschaftliche Lage, weshalb die Aufträge zurückgingen. Hinzu kamen die Folgen des Ukrainekrieges, wodurch sich Energie sprunghaft verteuerte, was die Verluste der Wasserstoff-Unternehmen noch einmal erhöhte.

Unterdessen macht die Batterietechnologie übergeordnet große Fortschritte. Das hier investierte Volumen übersteigt die Wasserstoff-Investitionen um ein Vielfaches. So verkürzen sich die Batterie-Ladezyklen stetig und schließen zunehmend zu Benzin- und Wasserstoff-Tankvorgängen auf.

Hinzu kommt, dass die USA zuletzt Wasserstoff-Fördermittel in Milliardenhöhe und entsprechende Steueranreize gestrichen haben, sodass die Firmen in den kommenden Jahren hier wahrscheinlich eher Einbußen verkraften müssen.

Grüne Wasserstoff-Perspektiven

Und dennoch wird der Bedarf an grünem Wasserstoff in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich weiter stark steigen. So prognostiziert Precedence Research zwischen 2025 und 2034 ein Marktwachstum von 12,31 auf 199,22 Milliarden US-Dollar und somit eine jährliche Wachstumsrate von 36,25 Prozent.

Dabei nimmt Asien, getrieben durch staatliche Investitionen, eine Vorreiterrolle ein, sodass die Marktführer später aus dieser Region stammen könnten. Schon heute dominiert Asien-Pazifik mit einem Umsatzanteil von 47 Prozent den grünen Wasserstoff-Markt, während Europa und Nordamerika zusammen nur auf 44 Prozent kommen.

Grüner Wasserstoff wird überall dort, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist, als Lösung zur Emissionssenkung gehandelt. Dies sind vor allem die Industrie, die Schifffahrt und die Luftfahrt.

Doch erst wenn grüner Wasserstoff wirtschaftlich wird, gehen Marktforscher von seiner nachhaltigen Etablierung aus. Dieser Wendepunkt könnte nach heutigem Stand mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nach 2030 eintreten.

Bis dahin profitieren Unternehmen wie Nel, ITM Power und Thyssenkrupp Nucera vor allem von staatlichen Förderprogrammen, die auch in den vergangenen Jahren zu einem Umsatzanstieg beigetragen haben.

Welche Wasserstoff-Aktie besitzt die bessere Qualität?

Das geringste Risiko unter den drei Aktien trägt derzeit Thyssenkrupp Nucera.

Der Konzern nimmt schon heute Großprojekte an, die Nel und ITM Power aufgrund ihrer geringen Kapazitäten nicht realisieren können. Dazu zählten bisher beispielsweise das NEOM-Projekt in Saudi-Arabien, Cepsa (Spanien), Shell (in den Niederlanden), Unigel (in Brasilien) und H2 Green Steel (in Schweden). Die Muttergesellschaft Thyssenkrupp besitzt zudem langjährige Erfahrung im Bau von Industrieanlagen.

Anders als die Konkurrenten verbuchte Thyssenkrupp Nucera in den vergangenen Jahren deshalb bereits durchgängig Gewinne und hohe Umsätze, die zwischen 2020 und 2024 von 254,3 auf 862 Millionen Euro stiegen. Trotz der guten Ergebnisse und Aussichten notiert die Aktie mit Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,75 (05.06.2025) hingegen weiterhin zu einer moderaten Bewertung.

Deutlich risikoreicher sind hingegen Nel und ITM Power, wobei letztere aufgrund der Restrukturierung sehr spekulativ ist. Auch diese beiden Wasserstoff-Firmen, aber vor allem Nel, konnten in den vergangenen Jahren den Umsatz steigern. Doch aufgrund der beschriebenen Faktoren fällt ihr Cashflow weiterhin negativ aus. Nel gelang seit 2022 eine Kostenreduktion und arbeitet an weiteren Sparmaßnahmen.

Der ITM-Power-Aktie ist im Zuge eines neuen Asienauftrags zuletzt eine Kurswende gelungen, sodass sie nur für Trader eine Spekulation darstellt.

Fazit Thyssenkrupp Nucera, Nel & ITM Power

Wasserstoff-Unternehmen profitieren langfristig vom Trend zur Dekarbonisierung, der ungebrochen bleibt. Wachstumschancen liegen in den kommenden Jahren vor allem in Asien und Europa. Thyssenkrupp Nucera besitzt von den untersuchten Firmen die höchste Qualität, gefolgt von Nel und ITM Power, die jedoch beide aufgrund ihrer geringen Größe und Verluste spekulativ bleiben.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





