Tesla - Aktie unter Druck - 05.06.2025

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tesla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -12,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -30,16 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

Tesla Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,16 % 1 Monat +13,21 % 3 Monate +9,87 % 1 Jahr +78,14 %

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 857,26 Mrd.EUR wert.

In unserer Live-Schalte „Calling USA“ nach Silicon Valley diskutieren wir, welche Events in den kommenden Tagen die Märkte und die Kurse einzelner Aktien bewegen. Schaffen AppLovin, Interactive Brokers und Robinhood den Aufstieg in den S&P 500 Index? Welche Kandidaten sind noch im Rennen, und wer steigt ab. Auf der Liste steht unter anderem Enphase Energy, aber warum sind auch Roblox und Snowflake trotz ihrer Größe in Gefahr? Und bei den größten US-Aktien trennt sich die Spreu vom Weizen. Was ist los bei Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire und Walmart? Und was ist zu erwarten, wenn Oracle kommende Woche Ertragszahlen vorlegt? Wir haben News zu Boeing, Block und Neuemissionen. Unsere Zuschaueraktie ist heute Adobe. Kann das Unternehmen im KI-Wettbewerb bestehen?

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Chinas Regierung hat BYD und Xiaomi vor dem tobenden ruinösem Preiskrieg gewarnt. Der Druck auf Preise und Margen wächst aber – vor allem im Ausland.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.