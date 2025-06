Microsoft beendet lange Dursstrecke und erklimmt Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Microsoft-Aktien haben ihre jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt. Der Kurs kletterte im New Yorker Mittagshandel um bis zu 1,05 Prozent auf 468,75 Dollar und stieg damit über das lange gültige Rekordhoch aus dem Sommer 2024. Anders als viele andere Techwerte stagnierte der Kurs des Softwareherstellers danach in der zweiten Jahreshälfte.

Im April 2025 brach der Microsoft-Kurs im Zuge des Mini-Crashs im April infolge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dann bis auf 345 Dollar ein. Seitdem geht es wieder stetig bergauf. Allerdings hinkt die Microsoft-Aktie mit einem Anstieg von etwas mehr als zehn Prozent dem Nasdaq 100 noch etwas hinterher.