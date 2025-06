Stroeer - Aktie mit schwachem Handelstag - 05.06.2025

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Stroeer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Sie fällt um -4,96 % auf 52,70€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?