Israels Luftwaffe greift Ziele bei Beirut an

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Dies teilte Israels Militär mit. Nach Angaben der Armee handelt es sich bei den Zielen um "unterirdische Hisbollah-Einrichtungen", die von der Miliz zur Herstellung von Drohnen genutzt werden. Die Angriffe erfolgten am Vorabend des Opferfestes Eid al-Adha, eines der wichtigsten religiösen Feste für Muslime weltweit.

Zuvor hatte ein Armeesprecher in arabischer Sprache die Bewohner der als Dahija bekannten Vororte von Beirut aufgerufen, mehrere Gebäude zu verlassen. In einer Grafik war zu sehen, dass die Luftwaffe acht Gebäude an vier Standorten angreifen werde. Kurz nach dem Evakuierungsaufruf waren Autoschlangen zu sehen, die die Vororte südlich von Beirut verließen.