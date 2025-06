Verluste - Tesla-Einbruch belastet Nasdaq

morimori schrieb 02.06.25, 15:53

Monatsbericht Mai 2025

Telus CA87971M1032

Kanada ins Auge gefasst; ist mir bei der Durchsicht der Aristokraten aufgefallen Umsätze, steigen Gewinne gehen so und Dividende steigt (derzeit so rund 7,6 %); Branche Telefon speziell Mobilfunk KGV mit 25 und KBV mit 2,2 zu hoch. Aktienanzahl wächst. Schulden sehr hoch wegen Übernahme fallend, P/O 153 % und dann eben nicht

Albemarle US0126531013

USA Lithium; a) Mine soll in Betreib genommen werden Zuschuss des US-Verteidigungsministerium 90 Mio $, Zuschuss des US-Energieministeriums 150 Mio $ Will für 10 Jahre beantragen, soll 20-30 Jahre laufen b) Silver Peak =laufende Sole Verarbeitung (60 MA) seti 50 Jahren c) Produktionin Magnolis Arkansas durch 30 Solebrunnen darunter Flammschutzmittel, anorganische Bromide und Produkte für die Landwirtschaft,

2 mal in Australien a) Greenbushes betreibt vier Spodumenkonzentratanlagen b) Lithiumwerk Kemerton

China a) Die Produktionsstätte von Albemarle in Chengdu produziert technisches Lithiumhydroxid und Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Umstellung auf Pflege und Wartung bis Mitte 2025 b) Die Lithiumumwandlungsanlage von Albemarle in Meishan produziert Lithiumhydroxid. c) Die Anlage von Albemarle in Qinzhou befindet sich im Hafen von Qinzhou in der chinesischen Provinz Guangxi und produziert Lithiumcarbonat sowie technisches Lithiumhydroxid und Lithiumhydroxid in Batteriequalität. d) Die Anlage in Xinyu von Albemarle produziert technisches Lithiumhydroxid und Lithiumhydroxid in Batteriequalität

Germany seit 1913 aktiven Produktionsstandort Langelsheim Lithium Specialties Portfolio, wie zum Beispiel Butyllithium, Lithiumcarbonat pharmazeutische Qualität sowie Produkte auf Basis anderer Metalle wie Zirkon, Titan und Magnesium, produziert.

Chile zusammen mit der Corporacià n de Fomento de la Produccion (Corfo)

a)La Negra technisches Lithiumcarbonat, b) Salar de Atacama, Sole mit Wüstenverdampfung

Dividende in 3/6/9/12 0,41 $ = rund 2,7 % P/O 100 % ist jedoch wohl ein Aristokrat, Neue Aktien wurden zu

Abbruch wegen China und Chile. Zu hoher Chinaanteil und Chile will (Teil-)verstaatlichen.

Weiter mit Spectris GB0003308607

Aristokrat mit 4,10% Dividende. P/O 56 % vom Gewinn, vom free cash flow 250 %, in 5 und 10

Ist ja richtig viel los in der Firma- An und Verkäufe in Massen. Die nehm ich mal für eine kurze Zeit.

Terumo (Idee: Herr Leber) JP3546800008

https://www.terumo.com/technology/basic/intellectual-property

jap. Medizinprodukte Hersteller Einweg und Technik

Auf 10-Jahres-Sicht liegt das durchschnittliche Gewinnwachstum von Terumo bei 12,84% pro Jahr

sehr zuverlässigen Gewinnentwicklung ( Quelle: https://aktienfinder.net)

Div. ca. 1 %, KGV liegt bei 34,41 bei P/O 25 %

etwa 5.900 in Japan und im Ausland ausgestellte Patente.

Fabriken in Japan

Daher Kauf einer kleinen Position mit Reserve von 2 Nachkäufen.

Sysmex ( Idee Herr Leber) JP3351100007

rund 1,23% Dividende bei P/O 35 % KGV 33

japanisches Unternehmen der In-vitro-Diagnostik (Blut , Urin usw.)

Derzeit Sicherheitshinweis des BrArM

"Aufbauend auf den großen Erfolgen im diagnostischen Bereich investieren wir massiv in neue und innovative Technologien für die Onkologie zur optimierten Behandlung von Krebserkrankungen sowie für die Durchflusszytometrie und Pathologie zur Anwendung in der Forschung oder Industrie."

https://www.sysmex.de/produkte/

Nettoumsatz Operating Profit

USD 735 Millionen US-Dollar 127 Millionen US-Dollar

EUR 511 Millionen US-Dollar 91 Millionen US-Dollar

CNY 5.330 Millionen US-Dollar 3.888 Millionen US-Dollar

Und damit Ende



Käufe:

Spectris

T ROWE PRICE GROUP INC



SMAVA GMBH FLN 25/29 (Dank an 1erhard)

Spontan MAG Silver gekauft; Grund Übernahme durch Am. Silver zu 20,54 $ (nicht für alle Aktien) oder Aktien

Die MAG hatte ich mir schon mal zu 14 $ angeschaut und wollte 11 $ zahlen. Bekannt ist mir die Firma durch Fresnillo, mit denen man zusammen eine Mine in Mexico hat. Mexico wird seit Monaten als Rohstoffland besser besprochen. Neben der Übernahme ist das nun eine $-€-Spekulation, bei der ich als Sicherheit bei Übernahme und schlechtem $ € Kurs die Am. Silver aufstocken würde, und zur Not beim Scheitern, eine Silber Wachstums Aktie für recht viel Geld (mit 15 % Aufschlag) halte. Natürlich ist da noch der Silberpreis mit von der Partie.

REALTY INCOME CORP aufgestockt und dabei etwas verbilligt.

Terumo (TUO)

BP Plc Grund 6,7 % Dividende und bei evtl. Übernahme von Shell ein Aufschlag (P/O Gewinn 70 % P/O cashflow 50%)

Novo Nordisk • Pay-Out Gewinn 48,6 % Pay-Out Free-CF 51,3 % ( Ziel: etwas über 70 € und Teilverkauf)





Verkäufe:

AES Verkauf von 90 % ( 2. Handel, Rest nun 50+15 Stück)



Am Monatseinkommen beteiligten sich

Verizon Communications, ANNALY CAP.MGMT (2. Depot), BAT (London), BAT (Südafrika), AGNC Investment, Mayr-Melnhof Karton, AES Group, Kinder Morgan, REALTY INC. CORP, Nokian Renkaat, Porsche Holding, Equinor, Sirius Holding, MAG Silver (ganz knapp eingebucht), Fortitude Gold,



Sowie die Reste von

VP Bank, Anheuser Bush, American Express, Clorox, Sanofi, SL Green (Reit), Omega Healthcare (1. Depot), Abbott Laboratories, BMW VZ, Omega Healthcare (2. Depot), Freenet, EON, VW VZ, Eni, Amadeus Fire, Arkema,





Was noch geschah:

VP Bank senkte die Dividende von 5 auf 4 CHF

Redeia Corp hält sich überraschend gut; wegen dem Black Out in Spanien sollten hohe Investitionen notwendig sein. Evtl. Klagen auf Schadensersatz wären nicht so bedeutend, wie in den USA.

Dividende gesenkt: Dermapharm, MPC Container Ships, SIXT VZ, Porsche Holding, VW VZ

Erhöhungen : Pepsi, Coca Cola, Merck Co, ALPHABET INC-CL A, T ROWE PRICE GROUP, BAT, Iron Montain, OMV, Kinder Morgan, (wobei es schon länger von mir nicht mehr aktualisiert wurde)

Erhöhungen überwiegend in $ und dieser wertete ab. Im €uroraum eher Senkungen.



Der kumulative Jahresertrag liegt -3,88 %

Die Bargeld Quote bei rund 5-6 %

Die Dividende liegt nun erneut im Minus zum VJ