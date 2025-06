The Brattle Group erweitert seinen Bereich Infrastruktur durch die Verpflichtung der Experten Luigi de Francisci und Paolo Prestininzi

ROM, 5. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Brattle Group freut sich, das weitere Wachstum ihres branchenübergreifenden Infrastrukturbereichs durch die Verpflichtung zweier renommierter Experten bekannt zu geben: Externer Experte Luigi de Francisci und Senior Associate Paolo Prestininzi.

„Wir freuen uns sehr, Luigi und Paolo, die beide über fundierte Kenntnisse im Bereich Regulierung und in der Branche verfügen, in unserem wachsenden Team willkommen zu heißen", sagte Dr. Lucia Bazzucchi, Principal und Infrastructure Practice Leader bei Brattle. „Ihre Erfahrung in europäischen Institutionen und bei großen Infrastrukturbetreibern wird unsere Kompetenzen bei der Unterstützung von Kunden mit einer Vielzahl von Infrastrukturprojekten und Herausforderungen vertiefen, von Reformen der Regulierung und Marktgestaltung über Streitigkeiten bis hin zu Betriebs- und Investitionsanalysen."