SK chemicals arbeitet mit dem Ministerium für Inneres und Sicherheit und den lokalen Regierungen zusammen, um ein führendes Recyclingmodell für entsorgte Banner zu schaffen

SK chemicals (Präsident und Geschäftsführer Ahn Jae-hyun) gab am 5. Mai bekannt, dass das Unternehmen in seinem Werk in Nam-gu, Ulsan, zusammen mit fünf Kommunalverwaltungen, REVELOP, Sejinplus und Kakao eine Absichtserklärung über das Recycling von entsorgten Bannern für den gemeinsamen Wohlstand von Region und Unternehmen unterzeichnet hat.

Diese Vereinbarung ist Teil eines Kooperationsprojekts zwischen dem Ministerium für Inneres und Sicherheit, lokalen Behörden und Unternehmen, um einen Kreislauf für entsorgte Banner zu schaffen, bei dem ausrangierte Banner gesammelt, mithilfe chemischer Verfahren zu Rohstoffen umgewandelt und zu neuen Produkten recycelt werden.

Im Rahmen des Abkommens wird das Ministerium für Inneres und Sicherheit die Koordinierung zwischen lokalen Regierungen und Unternehmen unterstützen, um das gemeinsame Wachstum zu fördern. Die fünf teilnehmenden Kommunalverwaltungen – Sejong, Gangneung, Cheongju, Naju und Changwon – werden in ihren Zuständigkeitsbereichen anfallende entsorgte Banner sammeln, um ein stabiles Versorgungssystem aufzubauen, und gleichzeitig die Verwendung von Produkten aus den recycelten Rohstoffen dieser Banner fördern.

SK chemicals wird dafür verantwortlich sein, die gesammelten entsorgten Banner auf molekularer Ebene mithilfe einer auf Depolymerisation basierenden Kreislaufrecyclingtechnologie vollständig aufzuspalten und in recycelte PET-Materialien umzuwandeln. Nach der Vereinbarung werden die recycelten Materialien zunächst für einen bestimmten Zeitraum in Elektro- und Elektronikprodukten durch mechanisches Recycling (Compounding) in Kombination mit Technologien mit hohem Mehrwert eingesetzt. SK chemicals plant, ab Ende dieses Jahres mit der großtechnischen Produktion von Recyclingmaterialien unter Einsatz der chemischen Recyclingtechnologie zu beginnen.