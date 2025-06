Die zweite Ausgabe des HCLTech Grant Americas vergibt 1 Mio. USD an drei Nichtregierungsorganisationen für die Entwicklung skalierbarer Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels

New York und Noida, Indien (ots/PRNewswire) - HCLTech (https://www.hcltech.com/)

(NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes

Technologieunternehmen, hat Osa Conservation (https://osaconservation.org/) als

Gewinner und Daily Acts (https://dailyacts.org/) und Ocean Wise

(https://ocean.org/) als die beiden weiteren Preisträger der zweiten Ausgabe des

HCLTech Climate Action Grant in Amerika bekannt gegeben. Die drei

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erhalten insgesamt 1 Mio. USD, um

skalierbare, nachhaltige Lösungen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in ganz

Amerika zu entwickeln.



Im zweiten Jahr stieg die Zahl der Bewerbungen um mehr als 70 %. Nach mehreren

Bewertungsrunden und einer strengen Prüfung entschied sich HCLTech dafür, Osa

Conservation 500.000 USD und Daily Acts und Ocean Wise jeweils 250.000 USD zu

gewähren. Die Anmeldungen stiegen in diesem Jahr um 34 % aus den zehn

teilnahmeberechtigten Ländern Amerikas, darunter Argentinien, Brasilien, Kanada,

Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Mexiko, Panama, Peru und die USA.







(https://osaconservation.org/) wird ihre Fördermittel auf "Climate Lifeboat

Corridors" konzentrieren, die Arten dabei unterstützen, im Rahmen des

Klimawandels zu migrieren und zu gedeihen. Durch die Wiederverbindung

fragmentierter tropischer Lebensräume unterstützt das Projekt die Anpassung an

den Klimawandel und schützt gleichzeitig Ökosysteme auf einer Fläche von

mehreren Millionen Hektar.



Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Daily Acts (https://dailyacts.org/)

wird die Fördermittel für seine von der Gemeinschaft getragene Initiative zur

Stärkung der Klimaresilienz einsetzen. Das Projekt verbindet staatliche

Strategien mit Basisinitiativen, um die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die soziale Infrastruktur in den Stadtvierteln von Petaluma, Kalifornien,

und darüber hinaus zu verbessern.



Das in Kanada ansässige Unternehmen Ocean Wise (https://ocean.org/) wird die

Fördermittel für sein Projekt zur Wiederherstellung von Kelpwäldern an der

Pazifikküste verwenden. Durch die Bekämpfung der Überpopulation von Seeigeln und

die Kombination von fortschrittlicher Technologie und ökologischer Forschung

zielt das Projekt darauf ab, die marine Biodiversität zu stärken und

Küstengemeinden zu unterstützen.



"Wir freuen uns sehr, die diesjährigen Empfänger des HCLTech Grant Americas bei

der Erweiterung ihrer innovativen Projekte zu unterstützen, die darauf abzielen, Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die in Costa Rica ansässige Organisation Osa Conservation(https://osaconservation.org/) wird ihre Fördermittel auf "Climate LifeboatCorridors" konzentrieren, die Arten dabei unterstützen, im Rahmen desKlimawandels zu migrieren und zu gedeihen. Durch die Wiederverbindungfragmentierter tropischer Lebensräume unterstützt das Projekt die Anpassung anden Klimawandel und schützt gleichzeitig Ökosysteme auf einer Fläche vonmehreren Millionen Hektar.Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Daily Acts (https://dailyacts.org/)wird die Fördermittel für seine von der Gemeinschaft getragene Initiative zurStärkung der Klimaresilienz einsetzen. Das Projekt verbindet staatlicheStrategien mit Basisinitiativen, um die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutzund die soziale Infrastruktur in den Stadtvierteln von Petaluma, Kalifornien,und darüber hinaus zu verbessern.Das in Kanada ansässige Unternehmen Ocean Wise (https://ocean.org/) wird dieFördermittel für sein Projekt zur Wiederherstellung von Kelpwäldern an derPazifikküste verwenden. Durch die Bekämpfung der Überpopulation von Seeigeln unddie Kombination von fortschrittlicher Technologie und ökologischer Forschungzielt das Projekt darauf ab, die marine Biodiversität zu stärken undKüstengemeinden zu unterstützen."Wir freuen uns sehr, die diesjährigen Empfänger des HCLTech Grant Americas beider Erweiterung ihrer innovativen Projekte zu unterstützen, die darauf abzielen,