Clarios und seine Marke VARTA unterstützen Benny Leuchter bei seinem GTI-Rennprojekt im legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

HANNOVER, Deutschland, 6. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter von Niederspannungssystemen und Energiespeicherlösungen, freut sich, die gemeinsame Sponsoring-Partnerschaft zwischen VARTA, seiner führenden Marke für Niederspannungsbatterien für Kraftfahrzeuge in EMEA, und dem renommierten Rennfahrer Benny Leuchter bekannt zu geben. Benny Leuchter wird ein Team leiten, das beim diesjährigen ADAC TotalEnergies 24h-Rennen auf dem Nürburgring – einem der anspruchsvollsten Langstreckenrennen der Welt – einen Volkswagen GTI TCR der Generation Mk8.5 einsetzen wird. In seiner Funktion als technischer Sponsor wird das Team die fortschrittliche Niederspannungstechnologie von Clarios einsetzen, um die extremen Anforderungen des Motorsports zu erfüllen.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und fundiertem Fachwissen im Bereich der Niederspannungstechnik für Kraftfahrzeuge ist Clarios als zuverlässiger Partner für die Entwicklung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen anerkannt. Clarios unterstützt das Team mit fortschrittlicher Niederspannungstechnologie, die für Zuverlässigkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Dieselben Technologien unterstützen heute Millionen von Fahrzeugen auf den Straßen. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist ein weltweit anerkanntes Langstreckenrennen und dient als realer Prüfstand für Automobiltechnologien, auch für unsere. Es ist dafür bekannt, sowohl Fahrer als auch Maschinen an ihre Grenzen zu bringen und bietet damit den perfekten Rahmen, um die Leistungsfähigkeit moderner Batteriesysteme zu demonstrieren. Die Betonung der Intensität und Ausdauer des Rennens unterstreicht, warum es eine perfekte Bühne für die Präsentation von Innovationen ist.

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Clarios, Leistung und Möglichkeiten auf höchstem Niveau im Motorsport zu fördern", erklärte Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA bei Clarios. „Der Nürburgring dient als Testgelände für dieselben fortschrittlichen Niederspannungslösungen, die in VARTA-Qualität erhältlich sind und seit über 130 Jahren von Enthusiasten und Alltagsfahrern gleichermaßen geschätzt werden."

Bewährte Technologie – auf und neben der Strecke

Die Batterietechnologien von Clarios versorgen mehr als ein Drittel aller Fahrzeuge auf den Straßen – darunter Modelle aller großen Automobilhersteller weltweit. Die Partnerschaft mit dem Nürburgring-Team von Benny Leuchter unterstreicht die Bedeutung von Zuverlässigkeit und Leistung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Informationen zu Benny Leuchter

Benny Leuchter, geboren 1987 in Duisburg, ist professioneller Rennfahrer und langjähriger Volkswagen Motorsport-Partner. Neben seiner Rennkarriere – mit Teilnahmen an der World Touring Car Cup, VLN und TCR Series – spielt er eine wichtige Rolle in der Fahrzeugentwicklung und im Testbereich. Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird er in einem Volkswagen Golf GTI mit Werksunterstützung von Volkswagen antreten.

Informationen zu Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterietechnologien für die Mobilität. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit – indem wir die besten Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704266/Clarios_VARTA_sponsors_MK_Racing.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clarios-und-seine-marke-varta-unterstutzen-benny-leuchter-bei-seinem-gti-rennprojekt-im-legendaren-24-stunden-rennen-auf-dem-nurburgring-302474835.html