OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Julia Klöckner

Im Bundestag, dem Herzen der Demokratie, darf und muss sich selbige streitlustig zeigen. Nur in Chaos ausarten darf das nicht. Und so ist es an den Sitzungsleitern, die Würde des Hauses in jeder Sitzung von Neuem zu verteidigen. Ihr eigener öffentlicher Auftritt sollte entsprechend untadelig sein. Wenn Bundestagspräsidentin Klöckner in sozialen Netzwerken aber einen Post verbreitet, in dem sich jemand freut, dass Kanzler Merz die ZDF-Journalistin Dunja Hayali "fertig" gemacht habe, muss sie sich schon die Frage gefallen lassen, ob derlei Presse-Bashing der Würde ihres Amtes entspricht./yyzz/DP/zb