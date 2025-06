Leichte Verluste vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.259 Punkte. Der Dax hatte seine positive Jahresbilanz am Donnerstag mit dem neuerlichen Höchststand im Anschluss an die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank auf fast 23 Prozent Plus ausgebaut. Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften dann aber weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den Dax vom Thron. Sein Wochenzuwachs schmolz auf etwas weniger als anderthalb Prozent zusammen.

Am Nachmittag steht nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, erinnerte daran, dass der ADP-Bericht mit den Daten aus dem Privatsektor am Mittwoch unerwartet schwach ausgefallen war. "Für den offiziellen Bericht wird heute im Vergleich mit den vergangenen beiden Monaten ebenfalls mit einem geringeren Stellenzuwachs gerechnet", so Altmann. Für die US-Notenbank sei die Entwicklung der Löhne jedoch wohl fast ebenso entscheidend. Der erwartete Steigerungsrückgang würde es der US-Notenbank Fed vereinfachen, im weiteren Jahresverlauf ihren Leitzins zu senken./ag/zb