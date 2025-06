Thyssen: TKMS vor Börsendebüt – IG Metall pocht auf Staatsbeteiligung

Vor einer entscheidenden Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp erhöht die IG Metall den Druck auf die Bundesregierung. Noch vor der geplanten Abspaltung der Marinesparte TKMS solle Berlin klären, ob der Staat sich an dem U-Boot-Hersteller beteiligt. "Die Frage eines Staatseinstiegs muss in den kommenden Wochen geklärt werden", forderte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, im Gespräch mit Reuters. "Wir müssen wissen, wann und wie dies geschehen wird.

Hintergrund ist der bevorstehende Börsengang von TKMS, bei dem Thyssenkrupp 49 Prozent der Anteile als Sachdividende an seine Aktionäre abgeben will. Der Konzern will aber die Mehrheit behalten. Eine Entscheidung des Aufsichtsrats wird Ende Juni erwartet, anschließend müssen die Pläne noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung gebilligt werden.