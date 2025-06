The NAGA Group: 2024 Abschluss übertrifft Erwartungen, starke Basis!

Die NAGA Group AG hat im testierten Konzernabschluss 2024 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die vorläufigen Zahlen übertroffen.

Der Konzernumsatz 2024 betrug EUR 63,2 Mio., das EBITDA lag bei EUR 9,0 Mio. und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 14 %.

2024 war ein Jahr des strategischen Wandels mit Fokus auf den Reverse Merger mit der ehemaligen CAPEX-Gruppe und der Migration auf eine einheitliche Technologieplattform.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die NAGA Group ein Ertragswachstum durch steigende Provisionserträge und erhöhte Handelsaktivität.

Die NAGA Group plant, durch erneute Investitionen in Marketing die Plattform weiter zu skalieren und die Marke weltweit zu stärken.

NAGA bietet eine SuperApp für Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking und ist in über 100 Ländern tätig.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Naga Group ist am 30.06.2025.

Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7880EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.