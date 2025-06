Zendure feiert den Weltumwelttag mit einer exklusiven Energiespeicher-Kampagne

Für Nutzer von Aufdach-Solaranlagen präsentiert Zendure den SolarFlow 2400 AC – eine Plug-and-Play-Lösung mit Wechselstromkopplung, die keine Neuverkabelung erfordert. Es liefert bis zu 2.400 W bidirektionale Wechselstromleistung aus einer 2,88-kWh-Batterie (erweiterbar auf 17,28 kWh) und nutzt Siliziumkarbid-Technologie der dritten Generation, um Wirkungsgrade von bis zu 96,5 % zu erreichen. Sein leichtes, modulares Design vereinfacht die Installation.

Der SolarFlow 800 Pro und der SolarFlow 2400 AC werden beide mit ZENKI AI betrieben, analysieren Echtzeit-Verbrauchsdaten, Wettervorhersagen, den Batteriestatus und dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern, um Energiepläne in weniger als drei Sekunden zu optimieren und so die Energiekosten um bis zu 42 % zu senken.

Zendure engagiert sich für Nachhaltigkeit und ist Partner des Welt-Ingenieurtags für nachhaltige Entwicklung der UNESCO. Entsprechend seiner Mission bietet Zendure bis zum 19. Juni Sonderangebote für ausgewählte Produkte an:

SolarFlow 800 Pro + Zendure Smart Meter 3CT für 829 €

SolarFlow 800 Pro + 2 × 430 W bifaziale Module für 989 €

SolarFlow 2400 AC + Zendure Smart Meter 3CT + AB3000X Batterie für 1.317 €

„Der Weltumwelttag erinnert uns daran, dass jede Handlung für den Schutz unseres Planeten wichtig ist", sagte Bryan Liu, Geschäftsführer von Zendure. „Unsere Lösungen für erneuerbare Energien ermöglichen es Verbrauchern, Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz im täglichen Leben zu verbessern."

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, durch die Weiterentwicklung der neuesten Energietechnologie zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte bereitzustellen. Das revolutionäre Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow wandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und belastbare Energiequelle für den Alltag um.

