DAX unverwüstlich?!

Der neu aufgestellte Rekord beim DAX wird nun auf 24.479 Punkte beziffert und liegt damit ganz in der Nähe des übergeordneten Kursziels von 24.566 Punkten. Aus technischer Sicht kann mit dem Hintergrundrauschen von einem erfolgreichen Abschluss gesprochen werden, sichtlich zu schaffen macht dem Barometer derzeit die fehlende Aufwärtsdynamik. Dies könnte sich nämlich in einem baldigen Topping-Muster manifestieren, bislang allerdings sind sämtliche Aufwärtstrendverläufe weiterhin intakt und geben noch keinen Anlass zur Beunruhigung. Dennoch würden sich die Hinweise auf eine gesunde Konsolidierung und Sommerpause unterhalb von 23.911 Punkten ergeben, in der Folge müssten Abschläge auf 23.476 und darunter glatt 23.000 Punkte sowie den EMA 50 (blaue Linie) in diesem Bereich eingeplant werden. Auf der Oberseite besteht aber immer noch die Möglichkeit, an das übergeordnete Ziel bei 24.566 Punkten bei entsprechendem Kaufdruck anzuknüpfen. Die Luft für ein solches Szenario ist zuletzt aber wieder etwas dünner geworden.

Aktuelle Lage