Micron Technology erfolgreich ausgebrochen

Die erfolgreiche Auflösung der nur wenige Wochen anhaltenden Konsolidierung im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 95,50 US-Dollar hat größere Kapitalzuflüsse bei Micron Technology ausgelöst, in der Spitze konntet das Kursziel um 107,88 US-Dollar während dieser Woche abgearbeitet werden. Weitere Ziele liegen nun bei 112,04 und schließlich 114,80 US-Dollar. Eine überschießende Welle könnte sogar 121,01 US-Dollar heranreichen, ehe Micron wieder in eine wohlverdiente Pause übergeht. Weiterhin bietet sich ein Long-Engagement auf den Wert an, welches beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY8ZAQ erfolgen kann. Auf der Unterseite dürften erst Notierungen von unter 90,00 US-Dollar zu einem Kurslückenschluss und Abschlägen auf 86,27 US-Dollar führen. Eine Kursspitze könnte sogar an den EMA 200 (Woche) bei 82,74 US-Dollar heranreichen.

Trading-Strategie: