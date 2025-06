Hypoport setzt Kaufsignal weiter um

In der technischen Besprechung zu Hypoport aus Ende Mai wurde bereits auf die Möglichkeit einer bullischen Flagge mit einer entsprechenden Auflösung zur Oberseite hingewiesen, dieses Szenario könnte mit dem letzten Handelstag dieser Woche sogar auf Wochenbasis untermauert werden unter auf Sicht der nächsten Zeit eine zweite große Kaufwelle auslösen. Ziele sind hierbei weiterhin bei 218,20, 230,50 und schließlich zu 246,00 Euro zu nennen und bieten sich für ein Long-Investment bestens an. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Turbo-Call-Optionsscheins WKN DY7TQC erfolgen. Auf der Unterseite bleibt Hypoport dagegen durch die Horizontalunterstützung resultierend aus der Flagge um 194,20 Euro vergleichsweise gut abgesichert. Erst darunter dürften sich größere Abschläge auf 181,20 Euro manifestieren. Dies würde zeitgleich aber die Gefahr weiterer Rücksetzer sogar in den Bereich der Jahrestiefs von 152,40 Euro sichtlich erhöhen.

Trading-Strategie: