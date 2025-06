Aktien Frankfurt Eröffnung DAX bleibt gut in Form – US-Arbeitsmarktbericht als Wochenfinale Bislang hinterlässt die Zollpolitik kaum Spuren in der US-Wirtschaft. Selbst die Berichtssaison, in der kein Vorstand müde wurde, auf Risiken hinzuweisen, brachte vorwiegend gute bis sehr gute Bilanzen hervor.