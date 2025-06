HSBC-Chef Mark Tucker tritt zurück – Was bedeutet das für die Zukunft der Bank?

Der langjährige Konzernchef der HSBC Holding , Mark Tucker, wird zum 30. September 2025 von seinem Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurücktreten. Die weltweit tätige Großbank verkündete am Freitag, dass der unabhängige nicht geschäftsführende Direktor Brendan Nelson die Nachfolge vorübergehend antreten soll. Tucker bleibt dem Institut in beratender Rolle erhalten, wechselt jedoch offiziell zum asiatischen Versicherungsriesen AIA Group , bei dem er bereits früher als CEO tätig war.

Tuckers Abgang markiert das Ende einer Ära. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 hat der 66-jährige Brite HSBC durch einen tiefgreifenden strukturellen Wandel geführt. Unter seiner Führung hat sich die ehemals stark westlich geprägte Großbank zunehmend auf ihre asiatischen Wurzeln und Wachstumschancen in der Region konzentriert. Geschäftsbereiche in den USA, Kanada und Frankreich wurden in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren oder verkauft.

Gleichzeitig musste sich HSBC unter Tuckers Leitung auch in einem zunehmend geopolitisch angespannten Umfeld behaupten: Die Verschärfung der Beziehungen zwischen Großbritannien, China und den USA stellte die Bank immer wieder vor schwierige Entscheidungen.

Wechsel zu AIA

Tucker wird ab dem 1. Oktober den Vorsitz bei AIA Group übernehmen – jenem Versicherungsriesen mit Sitz in Hongkong, den er bereits zwischen 2010 und 2017 als CEO geleitet hatte. Er löst dort den langjährigen Chairman Edmund Tse ab.

"Ich bin stolz auf das, was wir bei HSBC erreicht haben", so Tucker in einer Stellungnahme. "Der Übergang zu einem fokussierten, stärker auf Asien ausgerichteten Geschäftsmodell ist abgeschlossen – es ist der richtige Zeitpunkt, das Zepter weiterzugeben."

Brendan Nelson übernimmt

Mit dem Rückzug Tuckers rückt Brendan Nelson, derzeit Vorsitzender des Audit Committee der HSBC, vorerst an die Spitze des Aufsichtsgremiums. Nelson, ein ehemaliger Partner von KPMG, bringt langjährige Erfahrung in der Führung börsennotierter britischer Unternehmen mit. Er war unter anderem im Board von BP und NatWest aktiv.

Ann Godbehere, Senior Independent Director bei HSBC, betonte, dass "Nelsons umfassende Erfahrung in Corporate Governance und Finanzaufsicht ihn zur idealen Übergangsfigur" mache.

Die Suche nach einem permanenten Nachfolger läuft bereits. Insidern zufolge zählt der ehemalige Citigroup-Präsident Jamie Forese zu den Favoriten. Eine Entscheidung wird in den kommenden Monaten erwartet.

Investoren reagieren vorsichtig

Die HSBC-Aktie legte im Freitagshandel leicht zu und notiert aktuell bei 10,43 Euro, ein Plus von 0,58 Prozent (Tradegate, Stand: 8:00 Uhr MESZ). Die Bank of America Securities hat das Rating der Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft. Der Kursziel wurde leicht von 9,60 GBX (11,38 Euro) auf 9,30 GBX (11,02) gesenkt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion