Daldrup und Söhne: Potenzial ist sehr hoch

Laut SMC-Research habe Daldrup und Söhne das Jahr 2024 mit hervorragenden Zahlen abgeschlossen. Der Anstieg der Gesamtleistung um rund 13 Prozent auf 54,6 Mio. Euro habe in eine Steigerung des EBITDA um 73 Prozent auf 8,5 Mio. Euro und des Nettoergebnisses um 180 Prozent auf 2,5 Mio. Euro umgemünzt werden können. Besonders beeindruckend sei auch die Cashflow-Entwicklung mit einer Vervielfachung des Free-Cashflow von 0,5 auf 9,7 Mio. Euro gewesen.

Rückläufig sei lediglich der Auftragsbestand gewesen, der Ende März mit 31,0 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 38,5 Mio. Euro gelegen habe. Das spiegele Verzögerungen in der Auftragsvergabe im zweiten Halbjahr 2024 und in den ersten Monaten von 2025 wider, die die schwierige politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland widerspiegeln.

Das Potenzial für D&S bleibe aber sehr hoch und sei binnen Jahresfrist sogar weiter gewachsen. So habe das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtete Volumen von Aufträgen, die sich im Verhandlungsstadium befinden, in den zwölf Monaten bis Ende März um 54 Prozent auf 405 Mio. Euro zugelegt. Da sich zudem die Marktlage nicht zuletzt wegen des Antritts der neuen Bundesregierung und der Schaffung des 500 Mrd. Euro Sondervermögens für Infrastrukturprojekte derzeit aufhelle, erwarten die Analysten perspektivisch einen weiteren Schub für das Geschäft von D&S.

Für das laufende Jahr plane das Unternehmen zunächst allerdings nur mit einer Gesamtleistung von rund 52 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9 bis 12 Prozent und damit mit leicht sinkenden Werten.

Das halten die Analysten für vorsichtig kalkuliert und gut erreichbar, im Nachgang dürfte es nach ihrer Einschätzung weitere Zuwächse geben. Daraus haben sie ein erhöhtes Kursziel von 15,30 Euro (bislang: 14,60 Euro) abgeleitet.

Die positiven Wachstumsperspektiven und das attraktive Kurspotenzial stellen die Basis für die Bestätigung ihrer Einstufung mit „Buy“ dar.

